Ülkü Ocakları’ndan Yeni Adım

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik önyargı ve adaletsizliklere dikkat çekerek, kısa süre içinde Türkofobi İzleme Merkezi’nin faaliyete başlayacağını açıkladı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada Türkofobi İzleme Merkezi’nin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti: “Ülkü Ocakları olarak çok iyi biliyoruz ki Türk milleti yalnızca Anadolu’da değil, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört yanında yaşayan büyük bir ailedir. Bugün maalesef farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve adaletsizlikler artmaktadır. Türkler okullarda, iş hayatında ve gündelik yaşamda haksızlıklara maruz kalmaktadır. Biz bu haksızlıkları yok saymayacağız. İşte bu yüzden Türkofobi İzleme Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Bu merkez bir hafıza, bir takip mekanizması ve aynı zamanda bir çözüm adresi olacaktır.”

Yıldırım, özellikle yurt dışında yaşayan Türk gençlerine ve ailelerine seslenerek, “Yurt dışında eğitim için giden öğrencilerimiz, çalışmak için emek veren işçilerimiz, farklı ülkelerde hayat mücadelesi veren ailelerimiz ve bulundukları her coğrafyada Türk kimliğiyle var olan tüm kardeşlerimiz… Asla yalnız değilsiniz. Onların karşılaştığı her sorun bizim sorunumuzdur. Onların yaşadığı her haksızlık bizim mücadelemizdir. Çünkü biliyoruz ki Türk’ün gönlü bir attıkça çözümü de bir olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yol göstericiliğine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin yol göstericiliğinde Ülkü Ocakları yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacaktır. Türkofobi İzleme Merkezi, Türk’ün hakkını savunan bir ses, kimliğini koruyan bir siper ve gençlerimiz için yeni bir ufuktur. Ve buradan müjdeliyoruz, Türkofobi İzleme Merkezi çok yakında faaliyetlerine başlayacaktır.”