Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, Ülkücü Şehidimiz Cengiz Baktemur'u şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Başkan Akgül, şehidin Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği mücadeleyi ve kahramanlığını unutmayacaklarını belirtti.

Akgül, açıklamasında, "Şehit Baktemur’un Türk milletine olan bağlılığı ve ülküsünün, Ülkücü hareketin neferleri için her zaman örnek teşkil edeceğini" ifade etti. Ayrıca, “Türk milletinin ebedî bekâsı için çabalayan Ülkücü Hareket, inandığı ve îman ettiği mukaddes dâvâ yolunda çok bedel ödemiştir. Cengiz Baktemur da milletini çok sevdiği için bedel ödeyen o ülkü neferlerinden yalnızca biridir” dedi.

Cengiz Baktemur’un, 1960’lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı, Ülkücü Hareket’in lideri Alparslan Türkeş önderliğinde verdiği mücadelenin önemine dikkat çeken Akgül, “Cengiz Baktemur, Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü savunarak, ideolojik bir mücadelenin içerisinde yer almış, genç yaşta şehit olmuştur” ifadelerini kullandı.

Akgül, Türk milletinin geleceği için verilen mücadelelerin devam ettiğini belirterek, "Bugün, geçmişteki şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerlerle, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.