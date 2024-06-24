Ülkü Ocakları Yozgat il ve ilçe yöneticileri açık hava organizasyon programında bir araya geldi.

Akdağmadeni ormanlarında düzenlenen programa Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, Akdağmadeni Ocak Başkanı Ömer Ekinci, Sarıkaya Ocak Başkanı Bulut Göktürk, Sorgun Ocak Başkanı Fatih Gökkaya ve Şefaatli Ocak Başkanı İsmail Durukan katıldı.

Programda yaz döneminde yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Program ile ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Celal Yalçın, “İl, ilçe yöneticilerimiz ile birlikte Akdağmadeni ormanlarında bir araya gelip yaz döneminde yapacağımız faaliyetlerimizi açık hava organizasyon programında istişare ettik. Var olsun ülküdaşlık hukukumuz” dedi.