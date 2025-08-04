Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, doğaya ve çevreye sahip çıkmak amacıyla “Yeşil Vatan İçin El Ele, Omuz Omuza” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Kirazlı Göleti’nde düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi ve Asena Birimi üyeleri katıldı. Katılımcılar, gölet çevresinde biriken atıkları toplayarak alanda temizlik çalışması yaptı.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, çevreye duyarlılığın milli bilinçle birleştiğinde anlam kazandığını belirterek, “Bizler biliyoruz ki doğayı korumak, vatanı ve değerlerimizi korumaktır. Bugün Kirazlı Göleti’nde çöpleri temizleyen eller, yarın bu vatanın geleceğini inşa edecek tertemiz vicdanların sahibi olacaktır” dedi.

Etkinliğe katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Akgül, bu duyarlılığın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.