Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından “3 Mayıs Milliyetçiler Günü ve Tarihi Süreci” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerde, Türk milliyetçiliğinin geçmişten günümüze uzanan mücadelesi, fikri temeli ve taşıdığı kutlu dava, genç ülküdaşlarla birlikte ele alındı.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, seminerin ardından yaptığı açıklamada, katılımlarıyla kendilerini onurlandıran tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

İadeyi ziyarette bulunan Süleyman Aksu’ya da teşekkürlerini ileten Akgül, “Var olsun Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.

Seminerin, gençlerin milliyetçilik davasını daha iyi anlaması ve bu kutlu yolu benimsemesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.