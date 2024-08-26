Başkan Yalçın, “953 yıl önce, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda bir millet olmanın temelleri ecdadımız ile atılmış ve asırlar boyunca kökleşmiştir” dedi.

Yalçın mesajında şunları söyledi: “Malazgirt Zaferi’nden Büyük Taarruz’a kadar geçen yüzyıllar boyunca adımız, anılarımız ve acılarımız bir olmuştur. Büyük Türk milleti olarak birlikte gülüp birlikte ağlamanın asaletini ve beraberlik duygusunu hep beraber yaşamışızdır. Büyük Hakanımız Sultan Alparslan’a, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türk tarihi, birbiriyle eklemlenmiş kutlu zaferlerin ihtişamıyla süslenmiş, muazzam ve muzaffer bir millet ruhunun itibarıyla güçlenmiş ve yükselmiştir. Malazgirt Zaferi haklı davalarına inanmış tertemiz yüreklerin, şehadeti peşinen kabullenmiş yüce gönüllerin, mazluma dost zalime düşman kesilmiş kahraman neferlerin unutulmayacak, unutturulmayacak destanıdır. Sultan Alparslan’ın ve kahraman ecdadımızın Anadolu topraklarına diktiği var oluş ve bağımsızlık fideleri çınarlaşmış, milletimizin ve mazlum toplumların tamamını gölgesine almıştır.”