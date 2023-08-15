Başkan Doğan, “AK Parti, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin kalkınma, demokrasi ve insan hakları alanlarında gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle önemli bir misyon üstlenmiş, ülkenin geleceğine yön vermiştir” dedi.

Doğan yaptığı açıklamada, “Bugün, Türk siyasi arenasına yepyeni bir soluk getiren Adalet ve Kalkınma Partisiönderliğini Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Erdemliler Hareketi olarak 14 Ağustos 2001 tarihinde adım attığımız bu kutlu yolda, 22’nci kuruluş yılını coşku ve gurur içerisinde karşılıyoruz. Sosyal adaleti ve ekonomik büyümeyi sağlayan AK Parti, eğitimden sağlığa, altyapıdan teknolojiye kadar birçok alanda yaptığımız yenilikçi çalışmalarla Türkiye'yi uluslararası platformda da gururla temsil etmektedir. Partinin kuruluşundan bu yana geçen 22 yıl, ülkenin terörle mücadelesinde gösterdiğimiz kararlılık, dış politikadaki etkin duruşumuz ve demokratik reformlardaki öncülüğümüz ile doludur. AK Parti, her kesimin bir arada yaşadığı bir Türkiye ideali ile çıktığımız yolda, bugün de birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin hizmetinde olmayı sürdürmektedir. Milletimizin iradesini merkeze alan AK Parti, güçlü liderliğimiz ve sahip olduğumuz kadrolarımızla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası anlamda güçlenmesine öncülük etmektedir. Partimizin 22’nci kuruluş yıldönümü, aynı zamanda demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdiğimiz bir anlam taşımaktadır. AK Parti, halkımızın teveccühü ve desteğiyle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir geleceği için AK Parti, kuruluşumuzdan aldığımız ilhamla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu özel günde, AK Parti'nin tüm kurucu üyelerini ve bugüne dek emek veren herkesi saygıyla anıyor, partimizin 22’nci kuruluş yılını kutluyoruz. AK Parti, milletimizin birlik ve beraberlik içinde elde ettiği kazanımları koruyarak, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıma kararlılığını sürdürecektir. Milletimizin desteği ve duasıyla, AK Parti Türkiye'nin daima yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi