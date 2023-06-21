Vatandaşlara bu bayramda otobüsten farklı olarak yeni bir tercih sunuldu. Bu tercih ise Ankara- Yozgat- Sivas Yüksek Hızlı Tren’i (YHT) oldu. 9 günlük tatili memlekette geçirmek isteyen vatandaşlar iki ulaşım aracını da tercih ediyor.

Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından her iki ulaşım aracı da kullanılıyor. Otobüs ile tren yolculuğu arasında istediğini tercih vatandaşlar tarafından garlarda yoğunluk oluşturuluyor. Vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla da garlarda yoğunluğu artırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi kurumlarda Kurban Bayramı tatilinin 23 Haziran’da başlayacağını söylemişti. Tatile gidecek vatandaşlar ise garlarda şimdiden yoğunluk oluşturmaya başladı.

OTOBÜS YOLU GÖZLEDİLER

Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı'na günler kala Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun günler yaşanmaya başladı. Aile ve akraba ziyareti için memleketlerine gitmek isteyen binlerce vatandaş terminalde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük tatil sürecini Yozgat’ta geçirmek isteyen ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşattı.

Yurdun çeşitli illerinden tatil yapmak ve bayramı memleketlerinde geçirmek için Yozgat’a gelmek isteyen vatandaşlar, otobüs yolu gözlediler.

VATANDAŞA YENİ TERCİH

YHT açılışı Ramazan Bayramı'nın sonuna denk gelmesi dolayısıyla vatandaşlar bu tercihi kullanamamış ve otobüsle yolculuk etmişti. 26 Nisan 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen YHT bu bayramda vatandaşlara yeni bir tercih oldu.

Yozgat’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala akraba ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar Ankara- Yozgat- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonunda kalabalık oluşturdu.

Kurban Bayramı’nda akrabalarının yanına gitmek isteyen ve bayramı Yozgat’ta geçirmek isteyen vatandaşlar, YHT istasyonunu doldurdu. Tatilin ve bayramın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, valizlerini ve ailelerini yanlarına alarak yolculuk etmeye başladılar. Melike Aslı Arslan/Alpaslan Demir