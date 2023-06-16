Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bayram sevincini doyasıya yaşamasını ve sevdiklerine kolayca ulaşmalarını istediklerini ifade etti.

Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kent içi ulaşımı ücretsiz yaptık" değerlendirmelerinde bulundu.

Yozgatlıları da ilgilendiren bir açıklamada bulunan Uraloğlu, Bakanlığın ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca teyakkuz halinde bulunacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. AA/Haber Merkezi