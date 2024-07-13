Ulaş Karasu’nun hayatı sosyal medyada araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde:

Türkiye'nin siyasi ve mesleki arenasında adını sıkça duyuran Ulaş Karasu, hem siyaset hem de inşaat mühendisliği alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya gelen Karasu, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyer inşa etmiştir. Genç yaşına rağmen önemli görevler üstlenen ve aktif bir şekilde Türkiye'nin siyasi hayatına katkı sağlayan Karasu'nun yaşamı ve kariyeri, hem mesleki başarıları hem de siyasi çalışmalarıyla dolu dolu geçmiştir.

ULAŞ KARASU KİMDİR?

1980 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğan Ulaş Karasu, ilk eğitimini Havuz köyünde tamamladı. Lise eğitimini Gelibolu'da sürdüren Karasu, 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyerine çeşitli inşaat şantiyelerinde mühendis olarak başlayan Karasu, kısa sürede inşaat sektöründe adını duyurdu.

İnşaat mühendisi olan Ulaş Karasu, 27. ve 28. dönem CHP Sivas milletvekilidir.

Karasu'nun siyasi kariyeri, 1999 yılında CHP Adana Gençlik Kolları'nda başladı. Sivas'ta parti içinde çeşitli önemli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında Sivas İl Başkan Yardımcılığı ve 2012-2015 ile 2016-2018 yılları arasında Sivas İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilen Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Halen Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı bir köyden gelen Ulaş Karasu, evlidir. Meslek hayatı ve siyasi kariyerindeki başarısının yanı sıra, aile hayatına da büyük önem vermektedir. Hem siyaset hem de inşaat mühendisliği alanlarında başarılı bir kariyer çizen Karasu, Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.