68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı'nın hayatı ve biyografisi gündemde. 1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde doğan Bardakçı, ODTÜ'de sol ideolojilerle tanıştı ve sosyalizmi benimsedi. Dev-Genç'in oluşumunda etkin rol alan Bardakçı, Mahir Çayan ile birlikte THKP-C'nin kuruluşunda yer aldı. Peki, Ulaş Bardakçı kimdir? Neden öldü?

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?

Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ODTÜ'ye girdi. Üniversite yıllarında devrimci sol ideolojilerle tanışarak sosyalizmi benimsedi ve FKF ile TİP içinde yer aldı. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir rol üstlendi. 1970'lerin sonlarına doğru Mahir Çayan ile birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında bulundu ve örgütün ilk silahlı eylemlerine katıldı.

Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalanan Bardakçı, dava sürecinde 29 Kasım 1971 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

ULAŞ BARDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Ulaş Bardakçı, 19 Şubat 1972 günü sabah saat 07:00 sularında İstanbul Arnavutköy'de kaldığı evde emniyet güçleri tarafından kuşatıldı. Evin arka kapısından kaçmaya çalışırken Üvez Sokak'ta çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

ULAŞ BARDAKÇI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Ulaş Bardakçı, 19 Şubat 1972 tarihinde, henüz 25 yaşındayken yaşamını yitirdi.