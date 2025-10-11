Ukraynalı iş insanı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Kostya Kudo hayatını kaybetti.

Kostya Kudo gerçek adıyla Konstantin Galish, Cryptology Key platformunun kurucu ortağı ve CEO’su olarak biliniyor. Kripto para analizleri ve araştırmalarıyla öne çıkan Kudo, sosyal medyada yaklaşık 8.400 takipçiye sahipti ve kripto yatırımcılara yönelik paylaşımlarıyla ilgi görüyordu. Platformu, çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programlarıyla 12.000’den fazla öğrenciye ulaşmış ve 250.000’den fazla üyeye sahip olmuştu.

Kripto para piyasalarında gerçekleşen tarihi çöküşten sonra, Ukraynalı iş insanı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Kostya Kudo (gerçek adıyla Konstantin Galish) trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kudo, iddialara göre Lamborghini marka aracında ölü bulunurken, yanında bir ateşli silahın bulunduğu bildirildi. Ölüm nedeni, ailesine gönderdiği veda mesajları ve finansal baskılar doğrultusunda intihar olarak değerlendiriliyor.