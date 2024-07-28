İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan ünlü sanatçı, kariyerine 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol alarak başladı. Deneysel Sanatlar Merkezi ve Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Ayrıca Şehir Tiyatrosu'nda da performans sergileyen sanatçı, 2005 yılında Çığır Sahne'de ve 2006 yılında Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı.

Sanatçı, televizyon reklamlarının yanı sıra 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli rollerde oynadı. Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesiyle seslendirme yapmaya başladı ve özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde sesiyle hayat verdi.

Bir dönem Federal Film Akademisi'nde eğitim veren sanatçı, daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde Seslendirme dersi verdi. Kendi hazırladığı "Sürç-i Lisan" adlı talk show programının sunuculuğunu yaparak birçok sanatçıyı konuk etti. Ayrıca "Sesin Yüzleri" ve "İşte O Ses" isimli programları hazırlayıp sundu ve birçok seslendirme sanatçısını ağırladı.

Ünlü seslendirme sanatçısı, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sanat dünyası, seslendirme alanında büyük bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Seslendirme

Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane

Oyunculuk

Halka - 2019

Filinta - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Doktorlar (85),

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sardunya Sokağı - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Sessiz Gece - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Hırçın Menekşe - 2003

Kınalı Kar - 2002

Bir Aşk Hikâyesi - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Küçük Besleme - 1999

Çatısız Kadınlar - 1999

Hoşçakal Yarın - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Baba Evi - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Mahallenin Muhtarları - 1992

İz Peşinde - 1990