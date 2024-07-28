İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan ünlü sanatçı, kariyerine 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol alarak başladı. Deneysel Sanatlar Merkezi ve Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Ayrıca Şehir Tiyatrosu'nda da performans sergileyen sanatçı, 2005 yılında Çığır Sahne'de ve 2006 yılında Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı.
Sanatçı, televizyon reklamlarının yanı sıra 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli rollerde oynadı. Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesiyle seslendirme yapmaya başladı ve özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde sesiyle hayat verdi.
Bir dönem Federal Film Akademisi'nde eğitim veren sanatçı, daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde Seslendirme dersi verdi. Kendi hazırladığı "Sürç-i Lisan" adlı talk show programının sunuculuğunu yaparak birçok sanatçıyı konuk etti. Ayrıca "Sesin Yüzleri" ve "İşte O Ses" isimli programları hazırlayıp sundu ve birçok seslendirme sanatçısını ağırladı.
Ünlü seslendirme sanatçısı, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sanat dünyası, seslendirme alanında büyük bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
Seslendirme
Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane
Oyunculuk
Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85),
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990