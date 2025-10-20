20 Eylül 1951 tarihinde Denizli'de doğdu.

Liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra 1974 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1975-1979 yılları arasında Devlet Yatırım Bankası'nda proje değerlendirme uzmanı olarak görev aldı.

1976 yılında ise gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile evlendi.

1977 yılında oğulları Özgür, 1981 yılında da kızları Özge dünyaya geldi.

Uğur Mumcu’nun Adını Yaşattı

Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin ardından 1994 yılında oğlu ve kızı ile beraber amacı Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmak ve gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık alışkanlığıyla mesleğe kazandırmak olan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nı kurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 23. Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Güldal Mumcu, 10 Ağustos 2007'de TBMM Başkanvekilliğine getirildi.

2007-2015 yılları arası TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24. Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi.

Neden Gündem Oldu?

Uğur Mumcu suikastinin de aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan "Umut Davası"nda 13'üncü duruşma görüldü.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, SEGBİS aracılığıyla mahkemeye ifade verdi. 1993 yılında taziye ziyaretinde bulunduğu Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile aralarında geçtiği iddia edilen konuşmayla ilgili "Bu duvar meselesi yanlış anlaşıldı" diyen Ağar, "Benim bu konu ile ilgili alnım ak. Sanki kast-ı mahsusa varmış gibi yansıtılıyor. Bunun aslı astarı yoktur.

Her polis için bu dava bir şeref meselesidir" ifadelerini kullandı. Mahkeme, davayı 9 Şubat 2026'ya erteledi.