Uğur Erdem’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Uğur Erdem kimdir? İşte detaylar…

UĞUR ERDEM KİMDİR?

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 1974 yılında dünyaya gelen Uğur Erdem, eğitim hayatına Çankırı Ziraat Meslek Lisesi’nde başlayarak 1992 yılında mezun oldu. Ardından 1998 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünü başarıyla tamamladı.

Kariyerine 1992 yılında Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü’nde Teknisyen olarak adım atan Erdem, 1995 yılına kadar burada görev yaptı. 1995-2003 yılları arasında Tokat Tarım İl Müdürlüğü’nde Teknisyen ve Mühendis, 2003-2004 yıllarında Aydın Tarım İl Müdürlüğü’nde Mühendis ve 2004-2008 yıllarında Iğdır Tarım İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, Bakanlık tarafından takdirname ve maaş ödülü ile ödüllendirildi.

2008 yılında Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığı’nda Danışman ve Şube Müdürü olarak merkez teşkilatında göreve başlayan Erdem, 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2015-2016 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2016-2020 yılları arasında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı ile Tarım Havzaları Daire Başkanı olarak görev aldı.

2020 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanan Erdem, 17 Ağustos 2023 tarihinde Bakan İbrahim YUMAKLI’nın onayıyla Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.

Tarım Ekonomisi, Bitkisel Üretim Sektörü, Ürün Takip Masaları, Tarımsal İstatistikler, Mera Kanunu Uygulamaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi gibi uzmanlık alanlarında özel çalışmaları bulunan Uğur Erdem, Tarımsal Ürünler İzleme ve Değerlendirme Masaları, Bitkisel Üretimi Geliştirme, Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme, Organik Tarımı Geliştirme, İyi Tarım Uygulamaları, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme, Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projeleri gibi birçok önemli projede yer almıştır.

Uğur Erdem evli ve üç çocuk babasıdır.