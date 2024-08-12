Ünlü iş insanı Uğur Akkuş'un üzerinde birçok dolandırıcılık davası bulunuyor ve hakkında yakalama kararı çıkarılmış durumda. Şu anda yurt dışında bulunan Akkuş’un davası, eşi Ebru Şallı’nın mallarına da uzandı.

12Punto’dan Masum Gök'ün haberine göre, 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Akkuş'un ortağı olduğu AS Perakendecilik Mağazacılık Sat. Tic. AŞ'de işe başlayan Zeynep K., 2021 yılı Nisan ayında işten çıkarıldı. Ancak, Zeynep K.'ya ödemesi yapılmadı. Bunun üzerine Zeynep K., İstanbul 10. İş Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkeme, Zeynep K.'yı haklı bularak Uğur Akkuş aleyhine karar verdi.

Kararın ardından Zeynep K., İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak alacağı olan 73 bin TL için AS Perakendecilik Mağazacılık Sat. Tic. AŞ'ye haciz uygulattı. Ancak, Uğur Akkuş'a ait şirketler borç batağında olduğu için alacağını bu şirketler üzerinden tahsil edemeyen Zeynep K., Ebru Şallı'nın banka hesaplarına ve taşınmazlarına da haciz koydurdu.

Ebru Şallı'nın mallarına haciz uygulanmasının ardından Uğur Akkuş, Zeynep K.'ya hemen ödeme yaptı. Bu olay, Uğur Akkuş'un hukuki sorunlarının eşi Ebru Şallı'yı da etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

UĞUR AKKUŞ NEDEN FİRARİ?

Kuveytli iş insanlarına 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş, haziran ayında eşi Ebru Şallı ile birlikte tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un, kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı öne sürülüyor. Bu suçlama ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 4 sanıktan biri olan Akkuş hakkında kasım ayında yakalama kararı çıkarıldı.