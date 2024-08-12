Uğur Akkuş’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Uğur Akkuş kimdir? İşte detaylar…

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla gündeme gelen iş insanı Uğur Akkuş hakkında ilk duruşmaya katılmaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşındadır ve kariyerinde hangi önemli görevlerde bulunmuştur?

UĞUR AKKUŞ’UN HAYATI VE KARİYERİ

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, Almanya'nın Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt olmuştur. Ancak eğitimine ara vererek ticaret hayatına atılmıştır.

Kariyerinde birçok önemli görev üstlenmiştir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kuveyt İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Suudi Arabistan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda bulunmuştur. Ayrıca, KUVİD Derneği'nin kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

Uğur Akkuş, İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

ÖZEL HAYATI

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır. İlk eşi Gonca Akkuş ile olan evliliği ise 10 yıl sürmüştür.