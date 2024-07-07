Ufuk Özünlü hakkında merak edilen soruları sizler için araştırdık. İş insanı Ufuk Özünlü kimdir? Özünlü damper kimin? İşte detaylar...

İş adamı Ufuk Özünlü, Türkiye'nin en köklü spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 664. ağa olarak seçilen önemli bir isimdir. Özünlü, bu yıl yapılan ihalede tarihi bir rekor kırarak ağalık unvanını 34 milyon 571 bin 952 liralık teklif ile kazanmıştır. Sinop kökenli olan Ufuk Özünlü, Özünlü Damper Karoser ve Çelik Konstrüksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Zeki Özünlü'nün oğludur ve şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Kırkpınar'ın yeni ağası olarak seçilmesiyle birlikte, Ufuk Özünlü'nün cesareti ve iş dünyasındaki başarısı büyük ilgi uyandırmıştır. Özünlü, ağalık geleneğine olan katkılarıyla ve rekor teklifiyle Kırkpınar'ın geleceğine önemli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, kendisinin ve ağalığın sembolizmi hakkında verdiği açıklamalarla da dikkat çeken Ufuk Özünlü, milli değerlere bağlılığı ve sporun kültürel önemini vurgulamaktadır.