Edirne'nin tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önümüzdeki yılın ağalık unvanı, 34 milyon 571 bin 952 TL bedelle Ufuk Özünlü tarafından kazanıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası gerçekleştirilen Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesine, Seyfettin Selim ve Ömür Bodenstaff ile birlikte Ufuk Özünlü katıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ağalığın cesaret, mertlik, yürek, vatana ve millete bağlılık gerektirdiğini vurgulayarak, önceki ağalara teşekkür etti.

İhale 23 milyon lira başlangıç fiyatıyla açıldı. Seyfettin Selim ve Ömür Bodenstaff'in bir süre pey artırmasının ardından çekildiği ihalede, Ufuk Özünlü, 31 milyon 571 bin 952 lira teklif verdi. Özünlü, bu rakamın sembolik önemine değinerek, "57 Sinop'un plakası, 1952 ise babamın doğum yılı" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özünlü'ye, Manisa'nın plakası olan 45 milyon 571 bin 952 lira ile teklif vermesi halinde ağalığa iyi bir başlangıç yapabileceği önerisinde bulundu.

Özünlü ise yanıtında, "Doğduğumuz yer değil, ama doyduğumuz yerin İstanbul'un plakasını kullanarak peyi 34 milyon 571 bin 952 liraya yükseltiyorum" dedi.