Ufuk Özkan’ın gösterisine Yozgat halkı oldukça fazla ilgi gösterdi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda yapılan gösteride salonun neredeyse tamamı doldu.

“İNANILMAZ BİR POTANSİYEL VAR”

İzleyicilere keyifli anlar yaşatan Ufuk Özkan, Yozgatlıların performansı ve enerjisi hakkında; “Oyunun selamından önce de söyledim. Burada inanılmaz bir potansiyel var. Bence bu seyirci her hafta olmasa da en azından haftada 2 oyunu hak ediyor. Çok açıklar. Ben çok eğlendim. Ben kaçıncı kez oynuyorum bu oyunu belli değil ama normalde 1 saat 10 dakika süren gösteri, Yozgat’ta 1 buçuk saat sürdü. Oda seyircinin interaktife katılımdan dolayı. Bizi bir araya getiren Kıvanç Sarıgül’e teşekkür ediyorum. Yozgat daha fazlasını hak ediyor. İnşallah tekrardan görüşürüz” dedi.

“UMARIM KENDİSİ SIK SIK GELİR”

Seyirciler de gösteriden övgüyle bahsetti ve çok beğendiklerini dile getirdi. Gösteri hakkında Burak Alikaya; “Ben çok eğlendim, aslında böyle bir şey deneyimleyeceğimi düşünmüyordum ama içimde hep böyle hayali bir şeyi vardı. Katıldığım için çok mutluyum kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben buradan bu kadar büyük bir performansın çıkacağını beklemiyordum. Ama çok başarılıydı ve çok keyif aldık. Umarım kendisi sık sık gelir. Daha önce de ufak tefek sahnelere çıktım ama ilk defa böyle bir şey oldu. Heyecanlıydık, güzeldi. İnsanların gülmesi çok hoşuma gitti. Demek ki yapabiliyormuşuz, buradan da ilgilenenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

“BU PROGRAMLARIN YOZGAT’TA DAHA ÇOK OLMASINI İSTERİZ”

Bu tarz programların sayısının artmasını isteyen Aslıhan Koçer; “Bugün yapılan programı çok sevdik. Zaten Ufuk beyi çok seviyorduk. Çok eğlendik. İnteraktif bir gösteriydi. Çok hoşumuza gitti. Bu gibi programların Yozgat’ta daha çok olmasını isteriz” dedi.

“EN SON OYUNDA SAHNEYE ÇIKTIM”

Sahneye çıkma şansı bulan Berra Uzun, gösteri ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Ben en son oyunda sahneye çıktım. Çok eğlenceliydi. Çok keyifli vakit geçirdim. Geldiği için çok mutlu olduk. Performans çok iyiydi, çok keyifliydi.”