Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Pazartesi gününden itibaren yapılan duruşmada mahkeme, 10 sanığı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tahliye edilen sanıklar arasında Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay bulunuyor. Mahkeme ayrıca, savcılıktan eksik bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi.

Öte yandan, tahliye edilen sanıklardan Ufuk Köktürk'ün kim olduğu merak konusu oldu.

Bu gelişmenin ardından Ufuk Köktürk’ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Ufuk Göktürk kimdir? İşte detaylar…

Ufuk Göktürk, MHP eski İstanbul İl Yöneticisiydi.

SİNAN ATEŞ DAVASI UFUK GÖKTÜRK ALAKASI

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak yapılan soruşturmada, Doğukan Çep'e para transferi yaptığı iddia edilen Ufuk Köktürk'ün ifadesi de gündeme geldi. Doğukan Çep'in ifadesine göre, Ufuk Köktürk kendisine para transferi yapmış ancak hesap sahibini tanımadığını ve parayı neden gönderdiğini bilmediğini belirtmiş.

Bu olay, yasa dışı bahis ve kara para transferleri için kullanılan hesap kiralama sistemini akla getiriyor. Doğukan Çep'in verdiği ifadeye göre, Ufuk Köktürk'ün gönderdiği paranın bir kısmı tetikçiler tarafından kullanılan hesaba yönlendirilmiş."

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