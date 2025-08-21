Ufuk Bayraktar Kimdir?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’un Balat semtinde doğuyor. Oyunculuk kariyerine tesadüfen başlayan Bayraktar, sinema dünyasının içinde kendi yerini kısa sürede sağlamlaştırmayı başarıyor. Eğitim hayatını lisede tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmiyor ve ailesine ait olan Firuzağa Kahvesi‘nde çalışmaya başlıyor. İşte bu kahvehane, onun kaderini değiştiren mekan oluyor.

Bir gün tesadüfen o kahveye gelen yönetmen Zeki Demirkubuz, Ufuk Bayraktar’ı fark ediyor ve onu “Kader” adlı filminde başrol olarak seçiyor. Bu yapım hem Ufuk’un hem de Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Ufuk Bayraktar Evli Mi?

Evet, Ufuk Bayraktar uzun yıllardır evli. Medyadan uzak, gözlerden ırak bir evlilik sürdüren Bayraktar, özel hayatına dair detayları kamuoyu ile pek paylaşmıyor. Oyuncunun eşi Merve Bayraktar, sanat camiasının dışında sade bir yaşam sürüyor. Çiftin evliliği magazin gündeminde fazla yer bulmasa da, uzun soluklu ve sağlam temellere dayandığı biliniyor.

Ufuk Bayraktar Neden Gözaltına Alındı?

Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basıp, haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle giderek restoran sahibine, "Buraya çökecekler. Biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi.

Dün tekrar restorana giderek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indirdiği öne sürülen Bayraktar'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Ufuk Bayraktar Kiminle Evli?

Ufuk Bayraktar’ın eşi, Merve Bayraktar. Oyuncunun eşi, ekranlardan uzak durmayı tercih eden biri. İkilinin tanışma hikayesi kamuoyuyla çok paylaşılmasa da, ilişkilerini hep özel alanlarında yaşadıkları için takdir topluyorlar. Aile hayatlarını koruma konusunda oldukça dikkatli davranan çift, medyaya sadece çok sınırlı karelerle yansıyor.

Ufuk Bayraktar’ın Eşi Kimdir?

Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar’ın eşi olarak bilinse de kendi yaşamında medyadan ve kameralardan uzak, mütevazı bir çizgide ilerliyor. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı değil, bu da çiftin özel hayatlarını koruma konusundaki özenini gözler önüne seriyor. Merve Bayraktar’ın herhangi bir mesleki tanınırlığı bulunmuyor ve kamusal alanda bilinen bir kariyeri yok.

Ufuk Bayraktar’ın Çocuğu Var Mı?

Evet, Ufuk Bayraktar’ın iki çocuğu bulunuyor. Oğlu Efe Cevahir Bayraktar ve kızı Deray Bayraktar, oyuncunun hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Aile yaşantısını her zaman ön planda tutan Bayraktar, zaman zaman çocuklarıyla birlikte geçirdiği anları sosyal medyada paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar oldukça sınırlı sayıda ve özel hayatın mahremiyetini koruyacak düzeyde.

Ufuk Bayraktar’ın Oyunculuk Kariyeri Nasıl Başladı?

Oyunculuk kariyeri, tesadüfler zinciriyle şekilleniyor. Babasına ait olan Firuzağa Kahvesi’nde garsonluk yaptığı sırada, Zeki Demirkubuz’un dikkatini çeken Bayraktar, kısa süre sonra “Kader” filmiyle sinema dünyasına adım atıyor. O filmle başlayan kariyer, birçok ödüllü yapım ve unutulmaz karakterle devam ediyor.

Ufuk Bayraktar Hangi Dizilerde Ve Filmlerde Rol Aldı?

Ufuk Bayraktar, rol aldığı projelerle Türk sinemasına damga vuruyor. İşte yer aldığı önemli yapımlar:

Filmler:

Kader (2006)

İklimler (2006)

Yumurta (2007)

Güz Sancısı (2008)

Dağ (2012)

Dağ 2 (2016)

Dayı: Bir Adamın Hikayesi (2021)

Kümes (Yönetmenlik de yaptığı proje – 2016)

Diziler:

Ezel (2009) – Genç Ramiz Dayı

Vatanım Sensin (2016–2018)

Sevda Kuşun Kanadında (2015)

Bu yapımlarla hem sinemada hem de televizyon dizilerinde kendini kanıtlayan Bayraktar, oyunculukta çizgisini her geçen gün daha da ileri taşıyor.