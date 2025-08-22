Demirkubuz’un “Bekleme Odası” ve “Kader” filmleriyle oyunculuk dünyasına giriş yapan Bayraktar, özellikle “Kader” filmindeki performansıyla 26. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Ezel dizisinde “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu, “Dağ”, “Çanakkale 1915” ve “Vatanım Sensin” gibi yapımlarda sergilediği etkileyici performanslarla Türk sinemasında sağlam bir yer edinmiştir.

Neden Gündemde?

Beyoğlu’nda bir restoranda çıkan kavga nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayraktar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma yükümlülüğü getirildi.

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan oyuncu Ufuk Bayraktar, hakkındaki suçlamaları reddetti. Bayraktar, “Benim adım Ufuk Bayraktar, beni tanıyanlar iyi bilir” dedi.

Restoranda kavga

Olay, Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31), gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Bayraktar ve arkadaşını gözaltına aldı.

Yağma ve tehdit iddiası

İş yeri sahibi A.P., emniyette verdiği ifadede, 8 Temmuz’da da benzer bir olay yaşandığını ve Bayraktar’ın kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A., “nitelikli yağma”, “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Bayraktar, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Hakkım olmayanı almadım”

Bayraktar’ın iş yeri sahibinden “koruma” adı altında 25 bin lira, ardından 10 bin lira istediği öne sürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayraktar’ın iş yeri sahibiyle tartıştığı anlar yer aldı.

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahi almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar, beni tanıyanlar iyi bilir.”

Ufuk Bayraktar Kimdir?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981 İstanbul doğumlu sinema ve dizi oyuncusudur. Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

2009-2011 yılları arasında Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.