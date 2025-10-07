İlim Kültür ve Sanat Vakfı (İLKSAV) tarafından Türkiye genelinde organize edilen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında, yarışmanın tanıtımı amacıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete, yarışmanın Yozgat proje ortağı olan Yozgat Eğitim ve Sosyal Gelişim Derneği Başkanı Recep Günaydın, Ufka Yolculuk Yozgat Temsilcisi Ali Dikmen ile Özcan Sağlam, Nuri Arıkan ve Ali Eryılmaz katıldı.

Misafirler, kendilerine gösterilen misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a teşekkür etti.

Yarışmanın, öğrenciler ve gençler arasında bilgi, kültür ve değerler eğitiminin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.