UEFA'dan yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezanın, futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi.

UEFA tarafından verilen kararı haksız bulan Milletvekili Süleyman Şahan ise “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! Adaletin sağlanması adına, düzeltilmesini bekliyoruz. Futbol, siyasi kararların etki alanı olmamalıdır… Daima seninleyiz Merih Demiral” dedi.