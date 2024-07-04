A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı iki golle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça damga vuran Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işareti yaparak kutladı. Ancak bu kutlama sonrası UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı ve bu durum büyük bir tartışma yarattı.

UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca sayfasında ise başka bir skandala imza atıldı. Çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Görselde Türkiye yerine Avusturya yer alırken, metinde ise Türkiye'nin çeyrek finalist olduğu belirtiliyordu. Yapılan bu hata, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

UEFA'ya sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler sonrası, çeyrek final görseli düzeltilerek Türkiye yeniden yerine konuldu. Bu durum, UEFA'nın itibarını zedeleyen bir diğer olay olarak kayda geçti.