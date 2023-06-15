2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında Hollanda ile Hırvatistan, De Kuip Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 34. dakikada Donyell Malen’in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla son erdi. 55. dakikada Kramaric’in penaltı golüyle Hırvatistan eşitliği yakaladı. 72. dakikada Pasalic’in fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda 90+6. dakikada Noa Lang ile skoru 2-2’ye getirdi ve mücadele uzatmaya gitti. 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada Modric’in golleriyle Hırvatistan karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak finale yükseldi. Hırvatistan’ın finaldeki rakibi İspanya - İtalya maçının ardından belli olacak. İHA