Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Martinez’in kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ederson gole izin vermedi.
68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Bernardo Silva’nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Rodri’nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
71. dakikada Dumfries’ın kafayla kale önüne yükselttiği topa Dimarco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topa Dimarco’nun yeniden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önündeki Lukaku’dan döndü.
77. dakikada sol çaprazda topla buluşan Foden’ın şık çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Onana tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
88. dakikada sağ taraftan arka direğe yapılan ortada Gosens kafayla topu kale önünde gönderdi. Kale önünde Lukaku’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx
Manchester City: Ederson xx, Akanji xx, Ruben Dias xx, Ake xx, Stones xx (Walker dk. 83 ?), Rodri xx, Bernardo Silva xx, De Bruyne xx (Foden dk. 36 x), İlkay Gündoğan xx, Grealish xx, Haaland xx
Yedekler: Ortega, Carson, Phillips, Laporte, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Inter: Onana xx, Darmian xx (D’ambrosio dk. 84 ?), Acerbi xx, Bastoni xx (Gosens dk. 76 x), Dumfries xx (Bellanova dk. 76 x), Barella xx, Brozovic xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Mkhitaryan dk. 84 ?), Dimarco xx, Martinez xx, Dzeko xx (Lukaku dk. 57 x)
Yedekler: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Correa, Aslani, Skriniar
Teknik Direktör: Simone Inzaghi
Gol: Rodri (dk. 68) (Manchester City)
Sarı kartlar: Barella, Lukaku, Onana, Simone Inzaghi (Inter), Haaland, Ederson (Manchester City) İHA