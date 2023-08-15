Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada sağ taraftan Sacha Boey’in yaptığı ortada kaleci Vidovsek’in topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Barış Alper’in kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük olan Mauro Icardi göğsüyle düzeltip dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza yayı gerisinden Mauro Icardi’nin kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Vidovsek’te kaldı.

45. dakikada son tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mertens’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Rams Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Agustin Doffo, Mateo Karamatic, Ivan Posavec, Svit Seslar, Mustafa Nukic, Rui Sousa

Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Justas Lasickas, Saar Fadida, Admir Bristric, Nemanja Motika, Vall Jankovic, Pascal Estrada, Nemanja Gavric, Pedro Lucas, Aljaz Krefl, Aldin Jakupovic

Teknik Direktör: Joao Henriques

Gol: Mauro Icardi (dk. 24)

Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Ivan Posavec, David Sualehe (Olimpija Ljubljana) İHA