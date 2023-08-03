UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlılar 3. eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Salih’in ortasında kale önünde Muleka’nın şutu auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe atışında ön direkte Salih’in kafayla arkaya gönderdiği topu Amartey kafayla ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Onur Bulut’un yerden şutunda top yandan dışarı gitti.

75. dakikada Tiranalı oyuncunun hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Neil Davies xx

Tirana: Selmani x (Lika dk. 32 x), Haxhiu xx, Lulaj xx, Hoxhallari xx, Pergjoni xx, Najdovski xx, Deliu xx (Hila dk. 45+2 x), Jonuzi xx (Abazaj dk. 68 x), Lushkja xx (Qefalija dk. 68 x), Kaina xx, Hasani xx

Yedekler: Leon Kozi, Gledi Mici, Liridon Latifi, Dion Ahmetaj

Teknik Direktör: Orges Shehi

Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Necip xx (Amartey dk. 46 xxx), Colley xx, Masuaku xx, Hadziahmetovic xxx (Demir Ege Tıknaz dk. 88 ?), Salih xxx (Onana dk. 81 ?), Gedson Fernandes xx, Onur Bulut xx (Umut Meraş dk. 82 ?), Muleka xx (Semih Kılıçsoy dk. 81 ?), Aboubakar xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Montero, Kerem Atakan Kesgin, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Yılmaz, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Amartey (dk. 57), Aboubakar (dk. 75) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Masuaku (dk. 66) (Beşiktaş)

Sarı kart: Hoxhallari (Tirana) İHA