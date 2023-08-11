Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Fenerbahçe’de Szymanski’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Becao, rakip savunmanın arasından yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada sol taratan çizgiye inen Szymanski’nin altı pasa çevirdiği topta İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
72. dakikada gelişen Maribor atağında Josip Ilicic’in ara pasında kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Mark Strajnar topu filelerle buluşturdu. 2-1
79. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Maribor savunması uzaklaştıramadı. Batshuayi’nin sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.
80. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında topa yükselen Batshuayi’nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ryan Kent, rakibin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Dusan Tadic topu ağlara yolladı. 3-1
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 66), İrfan Can Kahveci (Ryan Kent dk. 84), Dusan Tadic, Joshua King (Sebastian Szymanski dk. 45), Edin Dzeko (Michy Batshuayi dk. 67)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Maribor: Azbe Jug, Max Watson, Aleks Pihler (Josip Ilicic dk. 56), Luka Uskokovic, Martin Milec, Marcel Lorber, Jan Repas (Aljaz Antolin dk. 69), Itsuki Urata (Mark Strajnar dk. 45), Marko Kollar (Andraz Zinic dk. 83), Ivan Brnic (Sven Karic dk. 69), Arnel Jakupovic
Yedekler: Menno Bergsen, Nemanja Mitrovic, Blaz Vrhovec, Marko Bozic, Xhuliano Skuka, Ishaq Rafiu
Teknik Direktör: Damir Krznar
Goller: Rodrigo Becao (dk. 58), İrfan Can Kahveci (dk. 62), Dusan Tadic (dk. 90) (Fenerbahçe), Mark Strajnar (dk. 72) (Maribor)
Sarı Kartlar: Luan Peres, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Jan Repas, Itsuki Urata (Maribor) İHA