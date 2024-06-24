Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı önemli müsabakanın hakemi belli oldu.

EURO 2024 macerasına güçlü bir başlangıç yapan A Milli Takım, ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek grupta liderliği ele geçirmişti.

Ancak 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'e karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle birlikte ikinci sıraya geriledi.

Milli Takımın bir üst tura çıkma umutları devam ediyor. Bir sonraki maçta karşılaşacakları rakipleri ise grupta sadece 1 puan toplayabilen Çekya oldu.

Türkiye ile Çekya arasındaki kritik mücadele 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Türkiye ile Çekya'nın karşılaşacağı maçı yönetecek hakem ise UEFA tarafından açıklandı.

UEFA tarafından açıklanan bilgiye göre, Türkiye Çekya maçında tecrübeli Rumen hakem Istvan Kovacs, bu önemli müsabakada düdük çalacak.