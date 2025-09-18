Kırıkkale’de kontrolünü kaybederek yaklaşık 65 metre uçuruma yuvarlanan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 AE 7149 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin ardından kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaklaşık 65 metreden yuvarlanan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 70 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.