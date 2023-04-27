Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarı final müsabakasında karşılaştığı Adana Adasokağı takımına 36-21 yenilerek yarı finalde elenirken, bugün Aksaray Belediyespor ile üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Grup müsabakalarında Samsun Hentbolspor, Beycilerspor ve Görele Belediyespor takımları ile aynı grupta yer alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakiplerini mağlup ederek grup lideri olarak bir üst tura çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek final müsabakasında Kastamonu Dinamikspor ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu rakibini de mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında ise Adana Adasokağı takımı ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip şampiyonanın favorileri arasında gösterilen rakibine 36-21 yenilerek yarı finallerde elendi. 16 takımdan son dört takım arasına girme başarısı gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Aksaray Belediyespor ile üçüncülük müsabakasına çıkacak. Güçlü rakibini mağlup etmesi durumunda ise Türkiye üçüncüsü olacak.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Kırşehir’de düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye şampiyonasında son dört takım arasına kalma başarısı gösterdiklerini söyledi. Birçok güçlü rakibi geride bırakarak son dörde adlarını yazdırmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Grup müsabakalarında Samsun Hentbolspor, Beycilerspor ve Görele Belediyespor’u yenerek grup lideri olup çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde ise Kastamonu Dinamikspor’u yenerek yarı finalde Adana Adasokağı takımını rakibi olduk. Müsabakaların favori takımları arasında gösterilen Adana temsilcisi karşısında iyi oynamamıza karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldık. Bugün Aksaray Belediyespor ile üçüncülük müsabakasına çıkacağız. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu ancak şampiyon olamamamıza karşılık müsabakalar damgamızı vurduk. Tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan takımım son dört takım arasına girdi. Eğer Aksaray temsilcisini yenersek turnuvayı üçüncü tamamlayacağız’’ dedi. Haber Merkezi