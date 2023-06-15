Başkanı Coşar, bu hafta sonu Yozgat’ta gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Coşar, üniversiteye girmek için ter döken öğrencileri ücretsiz olarak sınav merkezlerine ulaştıracak.

Başkan Coşar, öğrencilere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyesi bu çerçevede hafta sonu yapılacak YKS’ye katılacak Üniversite öğrencisi adaylarına ücretsiz araç kaldıracak. Araç saat 07.00 Boğazlıyan Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek. Melike Aslı Arslan