Başkanı Coşar, bu hafta sonu Yozgat’ta gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

74 BİN 277 ÖĞRENCİ KARNE ALACAK 74 BİN 277 ÖĞRENCİ KARNE ALACAK

Coşar, üniversiteye girmek için ter döken öğrencileri ücretsiz olarak sınav merkezlerine ulaştıracak.

Başkan Coşar, öğrencilere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyesi bu çerçevede hafta sonu yapılacak YKS’ye katılacak Üniversite öğrencisi adaylarına ücretsiz araç kaldıracak. Araç saat 07.00 Boğazlıyan Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek. Melike Aslı Arslan