İklim değişikliği eğitimleri gençler için son derece önemli olduğunu belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Gençler, iklim değişikliğinin geleceklerini doğrudan etkileyeceğinin farkındadır ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmek adına kendilerini geliştirmektedir dedi.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimle alakalı yaptığı açıklamada; “İklim değişikliği eğitimleri, gençleri bilinçlendirirken, iklim adaletine duyarlılık sağlar, aktif vatandaşlık ve katılımı teşvik eder, yaratıcılık ve yenilikçiliklerini destekler ve gençlerin toplumda bilinçlendirme yapmalarını sağlar. Gençlerin, iklim değişikliğiyle ilgili bilgileri paylaşarak, liderlik rolü üstlenerek ve sürdürülebilir çözümler üreterek dönüşümü tetikleme güçleri vardır. Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek: Gençler İçin İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitimi” gençlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını geliştirmelerine destek sağlarken yaygın eğitim teknikleri ile gençlerin aktif katılımını sağlamakta ve uluslararası iyi uygulama örneklerini içermektedir.Bu eğitim programı, katılımcıların sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, iklim değişikliğini, atık yönetimini ve dijital temizlik hareketini öğrenmelerini, doğada gözlem etkinlikleri aracılığıyla çevresel unsurları deneyimlemelerini ve atölye çalışmalarıyla katılımcıların fikir paylaşımı yaparak eylem planları oluşturmalarını sağlamak için düzenlenmiştir. Bu yöntemle, hem teorik bilgi edinimi hem de pratik uygulamalarla öğrenme deneyimi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim 2 gün sürecek olup, eğitim başlıkları şu şekildedir:

Eğitimin 1’inci günü Aydıncık KazankayaKanyonun'da düzenlenecek.

Tanışma ve Takım Geliştirme Oyunu (Doğa Tombalası)

Ekoloji Nedir?

Üretim ve Tüketim Değişimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Genel Bir Bakış

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tarihçesi ve önemi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölye Çalışması (Model Dizayn Etme)

Doğayla İnsan Arasındaki Bağlantı

İnsanın Gezegen Üzerindeki Etkisi

Ekolojik Ayak İzi (Ölçüm ve Değerlendirme)

Doğada Gözlem Etkinliği

Toprak ve Bitkiler Atölyesi

Doğa Yürüyüşü

EĞİTİMİN 2.GÜNÜ YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI'NDA DÜZENLENECEK

Atık yönetimi ve sürdürülebilirlik ilişkisi

Atık üretiminin azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı

Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri

Geri dönüşümün ekonomik ve çevresel

Dijital temizlik hareketinin tanımı ve amacı

Elektronik atıkların yönetimi ve yeniden kullanımı

E-atık geri dönüşüm süreçleri ve yöntemleri

Sürdürülebilir dijital uygulamalar ve yeşil teknolojiler

Politika Süreçleri ve Gençler

İklim Politikaları Neden Önemlidir

SORGED İklim Uyum Planının Hazırlanması

İklim değişikliğine genel bir bakış

İklim değişikliği nedenleri ve etkileri

Küresel ısınma ve sera etkisi

İklim değişikliğiyle mücadelede bireylerin ve toplumun rolü

Eğitime ait detaylar şu şekildedir:

Eğitim 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecektir.

Eğitim ücretsiz olup, Dijital Katılım Belgesi verilecektir.

Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır.

Katılımcıların öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2023 Saat 20.00

Kontenjan 25 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir”

EĞİTMEN CENGİZ KASAK KİMDİR?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. 2012 yılından beri sivil toplum çalışmalarına katılan Cengiz Kasak, Gençlik ve Spor Bakanlığında Proje Çalışanı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında Sivil Yaşam Derneği ile Gençlik alanında çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Sivil Yaşam Derneği bünyesinde Ankara Yerel Kurulu Dış İlişkiler Direktörlüğü, Ankara Yerel Kurul Başkanlığı, Sivil Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Eurodesk İrtibat Kişisi ve Ekolojik Okuryazarlık Eğitmeni olarak çalışmalarda bulunmuştur. 53 şehirde verdiği Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi ile 1000'den fazla gence ulaşmıştır. 2018 yılında Let's Do It Türkiye Ankara İl Temsilcisi, 2019 yılında Let's Do It Türkiye İç Anadolu Bölge Direktörü ve 2020 yılı itibariyle Let's Do It Türkiye Ülke Koordinatörü olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Vizyon Kulübü'nün koordinatörü olarak görev almaktadır. 2022 Temmuz itibariyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Proje Biriminde görevlendirilmiştir. Cengiz Kasak çevre ve gençlik alanında birçok proje koordine etmiş ve yönetmiştir. Yasin Nazım Kayhan