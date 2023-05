Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerine dair belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK'nın “Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına” ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuya ilişkin açıklama yaptı. Düzenlemenin ayrıntılarına, usul ve esaslara dair bilgi veren Yılmaz, “Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, “Hep birlikte bir rüyanın gerçekleşmesine şahit oluyoruz. Ancak yolun daha çok başındayız. Yerli doğal gaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak. Türkiye'nin enerjide bir ticaret merkezi, küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak” dedi. 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğal gaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüketicilerin müsterih olması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.

“40 MİLYAR TL VATANDAŞLARIMIZIN CEBİNDE KALACAK”

19,7 milyon doğal gaz abonesini olduğunu belirten Yılmaz, Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

“BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK”

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 4 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını aktaran Yılmaz “Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar fatura üzerinde 0 Türk Lirası olarak gösterilecek. 24/04/2024 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle sağlanabilecek. 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin otuz günlük kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacak” dedi.

“BEDELSİZ KREDİ OLARAK YÜKLENECEK”

Yılmaz'ın açıklamasının devamında şunları kaydetti: “24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk ettirilecek ilk bedelsiz faturayı müteakip 1/5/2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 m3'e kadar olan kısmı için indirim tutarı hesaplanacak ve hesaplanan indirim tutarı toplam fatura tutarından düşülecek. Yapılacak hesaplamalarda; doğal gaz tüketiminden indirilecek 25 m'e kadar olan kısım ‘her bir sayaç esas alınarak’ belirlenecek. Faturalandırma dönemi içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 m'e ulaşmaması halinde 25 m'ten eksik kalan miktar sonraki dönemlerde indirime konu edilmeyecek. Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle altmış günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğal gaz tüketiminin en fazla 25 m'e kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.

Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 m3 ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Bu tüketime tekabül eden sistem kullanım bedelleri ile diğer tutarlar merkezi ısıtma sistemi müşterisine tahakkuk ettirilecek faturada indirime konu edilecek. Merkezi sistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. (Örneğin 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik ‘mutfak veya şofben' için varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak.)

Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan 2023 tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına ‘alacak’ olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.

Ön ödemeli sayaç kullanan merkezi ısıtma sistemi müşterilerine alacak olarak yansıtılan miktar veya tutarın tümü tüketici tarafından yapılacak ilk doğal gaz kredisi alım işleminde, dağıtım şirketi tarafından bedelsiz kredi olarak yüklenecek. Dağıtım şirketleri en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki abonelerinden mekanik sayaç kullananlar için en az bir kere fatura düzenlemekle ve ön ödemeli sayaç kullananlar için en az bir kere okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak. Dağıtım şirketleri 1/5/2024 tarihine kadar, ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir kere okumakla ve okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak.” İHA