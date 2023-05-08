YHT’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılışı gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışın ardından 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Açıklandığı anda tüketilen YHT biletlerini alan vatandaşın, seferlere gelmeyip biletleri de iptal etmediği söylendi.

VATANDAŞ VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR

Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenlenen Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT’de vatandaş vatandaşı mağdur ediyor.

26 Nisan’da açılışı yapılan mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz ulaşım sağlayacak olan Ankara-Yozgat-Sivas YHT biletlerinin tamamı vatandaşlar tarafından tüketilmişti.

İnternetten ve gişelerden ulaşabildiği biletlerin tamamını alan vatandaşlar tarafından seferlerde boş koltuklara rastlanıyor.

Bedava diye alınan biletler gerçekten işi olup da YHT’yi kullanmak isteyen vatandaşı da mağdur ediyor.

“BİLET ALIP GELMİYORLAR”

Treni kullanmak isteye fakat kullanamaya bir vatandaş ise açıklamada bulundu. Vatandaş açıklamasında, “Tren full dolu gözüküyor fakat insanlar bilet alıp gelmiyormuş. Biletleri iptal etmedikleri içinde diğer insanlar bilet alamıyor. Tren full gözüktüğü halde yolcular gelmediği için koltuklar boş oluyor ve bizler de mağdur oluyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan/ Zekiye Doğan