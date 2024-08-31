Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları, eğitim yılı başında oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılamak amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Başvuruların tüm eğitim yılı boyunca devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, başvuru tarihleri ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. Adayların bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuru tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 5 Eylül 2024 17.00'a kadar yapılacak. Başvurular, her alanda birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacak.