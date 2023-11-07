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2023 yılında 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt ücreti, Cumhurbaşkanı kararı ile 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak şimdi 2024 yılı için IMEI kayıt ücreti tam 31 bin 692 TL olarak belirlendi. Bu dikkat çekici artış, yurt dışından telefon getiren bireyler için ciddi bir mali yük oluşturabilir.

IMEI kaydı, her cep telefonunun benzersiz bir tanımlayıcısı olan 15 haneli bir numarayı ifade eder. Bu numara, telefonun dünya genelinde tanınmasını ve kullanılmasını sağlar. Yurt dışından getirilen bir telefonu Türkiye'de kullanabilmeniz için IMEI numarasının kayıt altına alınması gerekmektedir.

IMEI kaydı işlemi, telefonun Türkiye'ye getirildikten sonra 120 gün içinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmelidir. Kayıt hakkınızı kontrol etmek ve işlemi tamamlamak için T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve e-Devlet şifresine sahip kişiler, https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresini kullanabilirler. Diplomatik belge sahipleri veya e-Devlet işlemlerinde izin verilmeyen kişiler ise Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilirler.

Bu yeni ücretler ve işlem prosedürleri, Türkiye'de yurt dışından telefon getirenler için son derece önemlidir. Getirdiğiniz telefonun IMEI kaydını zamanında ve gerekli ücreti ödeyerek yapmanız, sorun yaşamamanız için kritiktir. Dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise bu tür düzenlemelerin değişebileceği ve güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynaklara başvurmanız gerektiğidir.