Yozgatlı gençleri de yakından ilgilendiren yeni rakamlarla beraber de Temmuz Ocak ayları arasında ki ücret de belirlenmiş oldu. Memur aylıklarına uygulanan katsayıya göre de belirlenen bedelli askerlik ücretinin de 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin edildi.

TEMMUZ'DA GEÇERLİ

Bedelli Askerlik Ücreti ülke geneli memur maaş artış oranlarının da 6 ayda bir yenilenmesi ile değişmekte. Memur zamlarının netleşmesinin hemen ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de gerçekleştirilen hesapla beraber de ücret Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

Ocak ayında 104 bin 84 lira olan bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da henüz genelde yayınlanmadı.

Yapılan artış oranları üzerinden de tahmini hesaplamalara göre de bedelli askerlik ücretinin de Temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması beklenmekte.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları ülke genelinde hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adayların da ödeme sürecini hemen başlattığı belirtilirken başvuru şartlarını da taşıyan yükümlülerin ödemelerini; peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar ya da Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilir.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Türkiye bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik ödemeleri 6 ay olurken bedelli askerlikte de 2022 yılında süre 1 ay olarak belirlenmiştir.

Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik sürelerinin 27 gün ve 4 gün yol izni olan kişi için de süre 26 gündür. Haber Merkezi