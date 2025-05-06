Ölüm haberi, sosyal medyada içerik üreten fenomen Testo Taylan tarafından duyuruldu.

2000'li yılların sonlarında Esra Ceyhan'ın sunduğu televizyon programında "havada durduğunu" iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Yıldız, "Havada durdum, şahitlerim var" sözüyle kısa sürede fenomen haline gelmişti. Program sırasında kendini yere atarken söylediği "Allah Allah" nidaları ve sıra dışı tavırlarıyla tanınan Yıldız, sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı.

Yıldız’ın ölüm haberi, son olarak birlikte içerik ürettiği YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Taylan, yaptığı paylaşımda, "Uçan Adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİ TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Sabri Yıldız, ün kazandığı dönemin ardından bazı sinema projelerinde küçük roller üstlenmiş, ancak uzun vadeli bir medya kariyeri edinememişti. Zamanla ekranlardan uzaklaşan Yıldız, sosyal medyada farklı içerik üreticileriyle tekrar görünse de eski popülerliğini sürdüremedi. Bazı programlarda sağlık sorunlarından ve maddi sıkıntılardan söz ettiği biliniyor.

SABRİ YILDIZ KİMDİR?

1965 veya 1966 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan ve Zaza kökenli olduğu bilinen Sabri Yıldız, çocukluk yıllarını Adapazarı’nda geçirdi. Televizyonda sergilediği sıra dışı performanslar ve çarpıcı ifadeleriyle kısa sürede geniş kitlelerce tanınan Yıldız, Türkiye'nin erken dönem internet fenomenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarını Yalova'da geçirdiği bilinen Yıldız’ın ölüm nedeni ise kamuoyuyla paylaşılmadı.