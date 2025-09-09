Tatilcilerin uzun uçak yolculuklarının ardından ilk yaptığı şeylerden biri sıcak bir duş almak.

Uçak Yolculuk (2)

Riskle Karşı Karşıya Kalmayın

Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek sağlık risklerine dikkat çekiyor.

Uçak kabinindeki düşük nem, cildin kurumasına yol açıyor.

Uçuş sonrası alınan sıcak duş bu kuruluğu artırarak cildin doğal yağlarını yok ediyor.

Uçak Yolculuk (3)

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, “Cilt uçuş sırasında zaten nemsiz kalıyor. Sıcak su, doğal koruma bariyerini bozarak kuruluğu daha da şiddetlendiriyor” açıklamasını yaptı.

Ciddi Sorunlar Ortaya Çıkarabilir

Sıcak yerine ılık ya da serin duş almalarını tavsiye etti.

Kaynak: Haber Merkezi