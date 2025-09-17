1968 yılında Giresun Çamoluk’ta doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Çamoluk’ta tamamladı.

1995 yılında, halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte olduğu Askale İçecek Üretim Pazarlama A.Ş. şirketini kurdu.

2000 yılında ‘’Çamoluk’’ markası ile ambalajlı su sektörüne giriş yaptı. 2011 yılında “Assu” markası ile birlikte bu yolculuğuna devam etti.

2018 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu SUDER Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nin 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Halen, kendi aile şirketi olan Askale Holding bünyesinde bulunan Askale İçecek Üretim Paz. A.Ş ve SUDER Ambalajlı Su Üreticileri Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Uçaklarda Suyu Karşılıyor

Uçaklarda verilmeye başlanan bedava suyun sahibinin, 2014 yerel seçiminde AKP'ye destek veren iş insanı Yaşabey Kalebaşı olduğu ortaya çıktı.