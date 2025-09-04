Berfu Hatipoğlu, 1994 doğumlu, İzmir Ödemişli genç bir pilot adayıydı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim gören Hatipoğlu, yarı zamanlı olarak kabin memuru görevini sürdürüyordu. Pilotluk hayalini gerçekleştirmek için Türk Hava Kurumu'nun (THK) eğitim programına katılmıştı.

Küçük yaştan beri havacılığa yoğun ilgi duyan Berfu, sosyal medyada da sık sık bu tutkusunu belli ediyordu.

Ailesiyle İzmir ve özellikle Ödemiş ilçesiyle güçlü bağları olan Berfu, hem yerel hem de havacılık camiası tarafından azimli, çalışkan ve gelecek vaat eden bir kişi olarak tanınıyordu.

Uçak Neden Düştü

03 Eylül 2025 sabahı, Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi çift kişilik eğitim uçağı, Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçakta yalnız olan Berfu Hatipoğlu, uçuşu gerçekleştiren tek kişiydi.

Uçak, kısa zaman içinde Torbalı ilçesi, Kırbaş Mahallesi yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşerek trajik bir kazaya yol açtı.

Bölgede jandarma, sağlık, itfaiye ve kaza kırım ekipleri hızla müdahaleye bulundu. Fakat ne yazık ki, yapılan tüm müdahale ve kurtarma çabalarına rağmen Berfu Hatipoğlu kurtarılamadı.