Üç Tepeler Milli Parkı’nın geliştirebilmek ve bu gelişimden vatandaşlarının faydalanabilmesi için çeşitli görüşmeler yapan Başkan Ekinci, ilçedeki mevcut sosyal alanları en verimli şekilde kullanmak için projeler ürettiklerini söyledi.

Başkan Ekinci, bu projeleri konuşmak için Doğa Koruma Milli Parklar Ankara Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Erdinç Sarcan’ı makamında ağırladı.

Konu ile alakalı açıklamada da bulunan Ekinci, “Üç Tepeler Milli Parkının geliştirilmesi ve hemşehrilerimizin kullanımına açılmasını görüştük. Mevcut sosyal alanlarımızı en verimli şekilde kullanmak için projeler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan