Aksaray'da otobüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobiller adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. (31) idaresindeki 06 ABL 701 plakalı otomobil, E.E. (30) yönetimindeki 33 AAS 115 plakalı otomobil ve 06 GE 7652 plakalı gezici kütüphane otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobiller adeta hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada yol bir süre trafiğe kontrollü şekilde açık tutuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.