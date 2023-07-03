Serbest Güreş Milli Takımı, İspanya’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda takım halinde ikinci oldu.

26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada serbest stilde Türkiye, takım halinde 142 puan toplayarak ikinciliği elde etti. Azerbaycan’ın 143 puan toplayarak takım halinde şampiyon olduğu şampiyonada üçüncü sırada ise 125 puanlı Ermenistan yer aldı. Şampiyonanın son gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Serbest stilde milliler toplamda ise 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli takımda madalya kazanan isimler şu şekilde:

İbrahim Metehan Yaprak - 70 kg - Altın madalya Hakan Büyükçıngıl - 125 kg - Altın madalya Muhammed Gimri - 92 kg - Gümüş madalya Doğan Uzun - 97 kg - Gümüş madalya Tolga Özbek - 57 kg - Bronz madalya Muhammed Halit Ozmuş - 74 kg - Bronz madalya İHA