Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde serbest stilde mücadeleler gerçekleştirildi. 65 kilogramda mücadele eden Abdullah Toprak, eleme turunda Mısırlı Said Ibrahim Said Elgahsh’i 10-0 mağlup etti. Milli güreşçi sırasıyla 1/8 müsabakasında Kazak Sanzhar Mukhtar’ı, çeyrek finalde ise Özbek Kamronbek Kadamov’u mağlup ederek yarı finalde Birleşik Amerikalı Jesse Wayne Mendez’in rakibi oldu. Yarı finalde ABD’li sporcuya mağlup olan Abdullah, yarın saat 18.00’de bronz madalya müsabakasında bağımsız sporcu Dalgat Abdulkadyrov ile karşılaşacak.

Diğer sporculardan 57 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 79 kilogramda Ahmet Yağan repesaj müsabakasına çıkacak. Sporcular repesajdan galibiyetle ayrılmaları halinde bronz madalya için mindere çıkacak.

97 kilogramda Doğan Uzun ise eleme turunda bağımsız sporcu İslam Kilchukov’a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın açılış töreni de bugün gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış törenine UWW Başkanı Nenad Lalovic ve yetkililer katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, T.C. Amman İçişleri Müşaviri Albay Tamer Bilacan ve T.C. Amman Konsolosu Abdullah Subaşı da hem törende hem de yarı final müsabakalarını izlemek üzere salonda yer aldı.

Şampiyonanın ikinci gününde serbest stilde 61, 74, 86, 92 ve 125 kilogramda sporcular müsabakalara başlayacak. Şampiyonada finaller saat 18.00’de gerçekleştirilecek. İHA