U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde grekoromen stilde milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Kadınlarda ise iki sporcu finale yükseldi, iki sporcu da ise bronz madalya müsabakasına çıkacak.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ilk altın madalya Azat Sarıyar’dan geldi. Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 67 kilogramda mücadele eden Azat Sarıyar, Gürcü rakibi Nika Broladze’yi 4-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde grekoromen stil 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, İsveçli rakibi Alexander Mikael Johansson’a 6-3 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 60 kilogramda mücadele eden Kemal Sevgili, Azerbaycanlı İlkin Gurbanov’u 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde kadınlarda iki sporcu finale yükseldi, iki sporcu ise bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 50-55-59-68-76 kilogramda sporcular mücadele etti.

Kadınlar 50 kilogramda mücadele eden Zerda Demir yarı finalde İsviçreli Svenja Jungo’yu 11-7 mağlup ederek finalde Ukraynalı Viktoriia Slobodeniuk ile eşleşti.

55 kilogramda Tuba Demir, İtalyan rakibi Immacolata Danise’yi 12-2 mağlup ederek finale yükseldi. Tuba finalde Rumen Georgiana Carla Lirca ile karşılaşacak.

59 kilogramda Sevim Akbaş, İsviçreli Annatina Kendra Lippuner’e mağlup oldu. Sevim yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.

76 kiloda mücadele eden Nazar Batır, Macar rakibi Veronika Nykios’a mağlup oldu. Nazar Batır da 59 kilogramdaki sporcu Sevim gibi bronz madalya müsabakasına çıkacak. İHA